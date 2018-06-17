Младен Крстаич: "Горжусь игроками сборной Сербии после победы над Коста-Рикой"

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич поделился впечатлениями после победы в матче со сборной Коста-Рики (1:0). Он отметил, что гордится своими футболистами.

- Мы должны быть компактной единицей и в защите, и в атаке. Это то, что мы отмечали на протяжении последних двух недель. Темп у игры был хороший все 90 минут, мы доминировали, потом костариканцы попытались создавать угрозы. Соперник постарался сравнять счет, играл по своему плану в хороший футбол, но наша оборона была на своем месте и нейтрализовала все опасные моменты и сильные стороны соперника, о которых знали до старта матча. -цитирует специалиста ТАСС. - Мы были активными, мы играли как единая команда, которая сфокусирована на одном - победе. Конечно, было давление на игроков, меня, я это чувствую на протяжении последних семи-восьми месяцев, я чувствую ответственность. Сегодня я счастлив, горжусь своими игрокам и без ложной скромности скажу, что мы на поле подчеркнули великолепную атмосферу в нашей команде.

Единственный мяч в этой игре забил Александр Коларов. Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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