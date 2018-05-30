Младен Крстаич: "Это поколение, которое поедет в Россию, покажет максимум"

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич отметил, что для его игроков было очень важно попасть на чемпионат мира в Россию. Он подчеркнул, что постарается избежать ошибок, допущенных на предыдущих турнирах.

– Это поколение, которое поедет в Россию, покажет максимум, – цитирует AFP Крстаича. – Мы уже достигли определенной цели, выйдя на чемпионат мира. Сербия попала на большой турнир. Думаю, мы заслужили это своей игрой в последние два года. Я продолжу работать в том же направлении, добавлю некоторые свои идеи.

На чемпионате мира в 2006 году, где я играл, у нас была очень хорошая команда, но все работало не так, как нужно. Я постараюсь сделать так, чтобы командный дух и позитивная атмосфера царили в сборной.