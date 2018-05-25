Миши Батшуайи: "Врач заверил, что я восстановлюсь к чемпионату мира"

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи отметил, что полностью восстановился к подготовке к ЧМ-2018. Форвард получил травму голеностопа в апреле в составе дортмундской "Боруссии".

– Получив травму, я не беспокоился по поводу чемпионата мира, – цитирует AFP Батшуайи. – Врач в Дортмунде заверил меня, что я восстановлюсь, если буду хорошо работать. Сейчас физически чувствую себя хорошо. Мой голеностоп в порядке. Уже очень хочу вернуться на поле. Мне пришлось много работать, я не отдыхал. Чтобы быть в команде.