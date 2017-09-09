Мировой тур кубка мира стартовал в "Лужниках"

Тур кубка мира, который до начала чемпионата мира 2018 года посетит более 50 стран мира, начался на московском стадионе "Лужники", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино торжественно дали этому туру начало. В мероприятии также приняли участие чемпионы мира бразилец Бебету и француз Давид Трезеге.
Напомним, сегодня реконструированный стадион "Лужники" принял первое мероприятие - мастер-класс для детей. В нем приняли участие известные российские футболисты: Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Роман Широков и Роман Зобнин. Вместимость стадиона составляет 81 тысяча зрителей.
Старт тура Кубка мира! Отсчёт пошёл! pic.twitter.com/fa2Sh0d8L8– Mike Goncharov (@gribo4ki) 9 сентября 2017 г.