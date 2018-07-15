Мирослав Ромащенко: "То, что Дзюба выложил в Инстаграме, говорит о многом"

Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" рассказал, как игроки и тренеры поддерживали благоприятную атмосферу в команде. По его словам, Черчесов подготовил изречения знаменитых людей, а нападающий Артем Дзюба​ был основоположником и завсегдатаем процесса шуток.

– Речь Дзюбы перед командой перед серией пенальти в матче с Хорватией, словно из какого-то фильма, произвела мощнейшее впечатление. А еще было что-то подобное?

– То, что Артем выложил в Инстаграме селфи с каждым игроком команды по отдельности с надписью "Мои воины, моя гордость!", говорит о многом. Это было его послесловие к чемпионату мира, и наша команда была именно такой. Его импровизация, как всегда, сработала на ура.

Всех впечатлило его выступление перед прессой за пару дней до начала первенства. А команда и сама все прекрасно понимала. Внутри лишние речи уже были не нужны. Он произносил просто слова поддержки. В своем фирменном стиле. Были и шутки, когда собиралась в кругу перед тренировками или на теоретических занятиях. Но они останутся внутри команды. Люди смеялись, подначивали друг друга. Шутили многие, а Дзюба был, что называется, основоположником и завсегдатаем этого процесса. А подхватывали его и Игнашевич, и Акинфеев. И тренерский штаб не оставались в стороне. Мы знали, когда можно посмеяться и расслабиться.

Вообще, было много необычного. Саламыч подготовил изречения знаменитых людей, в том числе XIX, XVIII веков, которые были для нас актуальны. И перед каждой игрой под расписанием была вывешена новая цитата. Черчесов просил кого-то из игроков ее всем произнести. Порой изречения были веселыми, и вся команда их тут же подхватывала и начинала смеяться. Но более подробно рассказывать не буду, пусть это делают другие. Скажу только, что это очень хорошо влияло на атмосферу в команде. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ромащенко – в ближайшее время в "СЭ"