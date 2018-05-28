Мирослав Ромащенко посетил матч Саудовская Аравия - Италия

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко присутствует на товарищеском матче между Саудовской Аравией и Италией. Встреча проходит в Санкт-Галлене.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался в Нойштифте, где команда готовится к чемпионату мира.

​Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В первом матче мирового первенства команда Станислава Черчесова 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Затем россияне встретятся с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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