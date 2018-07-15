Мирослав Ромащенко: ""Пиханины" в сборной России вообще не было"

Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" рассказал, что его поразила обстановка в национальной команде во время чемпионата мира. По его словам, защитник Сергей Игнашевич пользовался огромным авторитетом.

– Кто еще вас поразил?

– Вся команда. Начиная от массажиста Николая Ларина и администратора Виктора Зинченко, которые в сборной еще со времен Олега Романцева, когда я сам играл в "Спартаке". Медицинский штаб, персонал. Кухня, женщины в Новогорске, которые стирали и убирали… И сами футболисты, естественно. Каждый был готов помочь команде вне зависимости от времени на поле, которое ему предоставят. Такого единения и понимания, к чему мы готовимся, невозможно было себе даже представить. Это не видели те, кто не был внутри коллектива, но все, кто в него входил, меня поймут.

– Правда, что Игнашевич записывал содержание всех упражнений?

– Не знаю. Но не удивлюсь. То, как человек подходил к своему состоянию, дает основания полагать, что он готовится к тренерской профессии очень серьезно.

– С самого начала было видно, что рядом с ним Илья Кутепов плечи расправляет?

– Рядом с ним многие чувствовали себя спокойнее и надежнее. Наблюдал это своими глазами. Одно дело, когда тобой недоволен тренер. Но, когда я играл, мне всегда было неприятно, когда более опытные партнеры высказывали претензии. И никому не хотелось услышать что-то подобное от Игнашевича – таков его авторитет. Он не словами, а собственной работой и отношением к делу заставлял ребят так же выкладываться и верить в успех, в то, что мы им даем.

– А кто-нибудь из опытных игроков жестко "пихал" молодым?

– В том-то и дело, что нет. "Пиханины" вообще не было. Были только слова поддержки в трудные минуты, когда что-то не получалось и надо было еще потерпеть. Это одна из ключевых вещей в том, чтобы игрок не ошибался и не опускал руки. Дорогу, как известно, осилит идущий, а не кричащий!