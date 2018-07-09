Мирослав Ромащенко ответил Канчельскису. Жестко

Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко ответил на критику главного тренера национальной команды со стороны Андрея Канчельскиса.

"Канчельскис, цитата: "С чего вдруг сделали героем Черчесова, кто он такой? Ничего особенного он не сделал. Обыграл одну серьезную команду по пенальти. И все гордятся выходом в четвертьфинал".



Отвечу сам. Ты, именно ты, будучи игроком сборной России, выводил команду из группы на ЧМ и ЧЕ, твои голы и передачи сводили с ума всю страну. Четвертьфинал ЧМ был для тебя обычной историей, началом турнира… И тут, вдруг, кто он такой. Он посмел позариться на твои достижения. Как же так, не может быть… Страница переписана…



Согласен, твои достижения в роли главного тренера куда более впечатляющие, "Юрмала" и "Солярис" гремели на всю Европу. И мы многому научились у тебя. И теперь самое главное: коллега, делитесь своими знаниями, мы готовы и любим учиться.



P.S. Забудь про то, как ты играл и что умел", - написал Ромащенко в Фейсбуке.

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