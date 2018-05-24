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Мирослав Ромащенко: "Одна из главных черт Черчесова – умение не показывать свое внутреннее состояние"


Тренер сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" отметил, что наставник команды Станислав Черчесов умеет не показывать свое внутреннее состояние. 

– Видели когда-нибудь Черчесова в шоке? Будь я тренером, меня бы психологически парализовало, если бы за месяц вылетели Джикия и Васин – две трети обороны.

– Мне кажется, одна из главных черт Саламыча – умение не показывать свое внутреннее состояние. Никому – даже ассистентам. Безусловно, бывают моменты, когда человек взрывается. Потому что есть люди, с которыми ты вынужден постоянно общаться, хотя и понимаешь, что их задача – вставить тебе палки в колеса. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Мирослава Ромашенко - скоро на sport-express.ru

 

 

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