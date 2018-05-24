Мирослав Ромащенко - о Глушакове: "Тренерский штаб сборной всегда руководствуется спортивным принципом"

Первый помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" отметил, что его порадовали слова Дениса Глушакова, что он в любой момент готов приехать в национальную команду.

31-летний капитан красно-белых не вошел в расширенный список из 28 игроков для участия в чемпионате мира-2018, оказавшись среди 7 запасных.

– Еще одного не попавшего в "список 28", Дениса Глушакова, не жалко? Он был частью вашей команды, достойно сыграл три матча по 90 минут на Кубке конфедераций.

– Тренерский штаб всегда руководствуется спортивным принципом. И тот же Денис до этого был в составе команды – и в марте, и прошлой осенью, и на Кубке конфедераций. Понимаю эмоциональное состояние Глушакова, но уверен, что спустя время после оглашения списка Денис с профессиональных позиций понял, с чем было связано это решение. Нас очень порадовали его слова, что он в любой момент готов приехать в сборную. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Мирослава Ромащенко - здесь