Мирослав Ромащенко - о Денисове: "Когда футболист начинает говорить больше тренера - он должен идти на выход"

Первый помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" прокомментировал отсутствие полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова в расширенном составе национальной команды для участия в ЧМ-2018. По его словам, хавбек в свое время переступил определенную грань.

– Вот мы плавно и подошли к теме Игоря Денисова. Не сомневаюсь, что вы читали его интервью. С нетерпением жду комментария.

– Если брать эпизод в раздевалке в матче с "Зенитом", то вынужден вас разочаровать: в первые минуты стараюсь не заходить в раздевалку, оставляя главного тренера наедине с командой. Возвращаюсь туда через 3-5 минут. Как я понял, к тому времени все уже произошло.

А отношение к этому у меня простое. Многие наши опытные тренеры справедливо утверждали: когда футболист в команде начинает говорить больше, чем тренер, и к тому же считает возможным это делать при всех – он должен идти на выход. Его дело – выполнять то, что предлагается тренерским составом. Если у него есть какие-то вопросы, то их можно спокойно обсудить после матча или тренировочного занятия и не при всех. И к этому совершенно иначе все отнесутся. Не могу себе представить, чтобы в топ-чемпионатах игрок переступал определенную грань, будь то недовольство выбором схемы на игру, составом, заменами или местом проведения тренировочного сбора. В противном случае наступит анархия, и ни один тренер позволить себе этого не может.

Почему Денисов решил, что Юсупов был лучшим на тот момент? С чего он это взял? Взгляд футболиста всегда субъективен и сосредоточен на себе. Есть масса примеров, когда тренер ставит опорника линейным игроком или крайним защитником – из-за специфики соперника. Или по тактическим соображениям выпускает игрока на замену. Но это не значит, что он тебя задвинул, не верит в тебя.

И еще одна деталь. Уже после случившегося через день или два главный тренер пригласил Денисова, хотел еще раз переговорить, чтобы вернуть ситуацию в конструктивное русло и спокойно продолжить работу. Но Игорь решил по-своему, фактически лишив себя возможности выходить на поле, а у тренерского штаба в своем лице отняв боевую единицу. (Игорь РАБИНЕР)

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