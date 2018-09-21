Мирослав Ромащенко: "Ни по одному игроку из расширенного списка на ЧМ-2018 не было сомнений"

Старший тренер сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал формирование расширенного списка из 28 игроков для участия в чемпионате мира-2018.

- Ни по одному игроку из расширенного списка на ЧМ-2018 не было сомнений. Были дискуссии, обсуждения. Ту или иную фигуру прикладывали к соперникам в группе - сможет или нет тот или иной игрок сыграть против условного Эль-Нени, - сказал Ромащенко во время круглого стола на тему "История успеха ЧМ-2018", организованного факультетом "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA. (Андрей Михайлов)

Ранее Ромащенко раскрыл секреты подготовки сборной к чемпионату мира-2018.

Расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018