Мирослав Ромащенко: "На Египет Дзюба вышел бы с первых минут в любом случае"

Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" ​отметил, что нападающий Артем Дзюба в любом случае вышел бы на игру ЧМ-2018 с Египтом в стартовом составе. По его словам, это не зависело от качества игра Федора Смолова.

– Перейдем к тренерским решениям. Трудно ли было перевести Федора Смолова в запас после матча с Саудовской Аравией? И кто ему это озвучил?

– Состав был объявлен, как обычно, за два с половиной часа до начала игры. Но напомню то, что на пресс-конференции после матча сказал Саламыч. Готовясь к каждой очередной игре, мы исходили из слабых мест соперника. Поэтому, независимо от того, как бы сыграл Смолов в матче с Саудовской Аравией, на Египет с вероятностью в 99,9 процентов выбор был бы в пользу Дзюбы. Потому что стилистически он нам подходил под решение задач с египтянами.

– Как велась работа по Салаху?

– Мы внимательно следили за ним с момента попадания Египта в одну группу с нами. По телевидению смотрели и анализировали каждую игру "Ливерпуля" в АПЛ. Саламыч был в Англии и смотрел на него вживую – как со "Спартаком", так и в матче чемпионата. Обращали особое внимание на то, что соперники пытаются противопоставить ему – в частности, Моуринью выставил в составе "МЮ" пять защитников. Также сильно помогли отчеты об увиденных вживую матчей сборной Египта, которые сделали Андрей Лексаков и Михаил Полишкис. Естественно, собирали информацию и по травме, которую Салах получил в финале Лиги чемпионов. Мелочей здесь нет.

Прежде чем что-то сказать игрокам, каждый тезис сотни раз проговаривался в кабинете у Саламыча. Каждый член штаба высказывался: правильно ли это, уместно ли то. За любой фразой стояли горы перелопаченной информации. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ромащенко – в ближайшее время в "СЭ"