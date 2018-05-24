Мирослав Ромащенко: "Когда увидел "усы" Дзюбы и Кокорина - посмеялся"

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" отметил, что с юмором воспринял "месседж" Александра Кокорина и Артема Дзюбы в июне 2017 года. Тогда игроки опубликовали соответствующий пост в Инстаграме после невключения в заявку на Кубок конфедераций.

– Черчесова правда раздражает то, что у Дзюбы рот не закрывается?

– Это клише о Саламыче, которое вообще не соответствует истине. Все думают, что говорить имеет право только он. Просто есть моменты, когда это неуместно, и футболист должен это понимать. А в другой раз – наоборот, только приветствуется.

– Когда увидели их с Кокориным пост в Инстаграме с "усами" – за голову схватились?

– Посмеялся. Надо же понимать реалии, в которых мы живем. Хотим мы того или нет, должны быть с игроками на одной волне. Мир изменился. Для популярных ребят старше 20 лет важно быть на виду. Инстаграм – одно из таких средств. Остро на все реагировать – неправильно. Получится, что либо мы застряли в прошлом, либо считаем себя слишком умными. Вы шлете "месседж", а мы ждем вас в сборной. Но это произойдет тогда, когда вы начнете хорошо играть в футбол. В итоге начали оба, просто один, к сожалению, получил травму. (Игорь РАБИНЕР)