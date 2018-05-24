Мирослав Ромащенко: "Черчесов кое-что перенял у Романцева"

Первый помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" отметил, что в работе Черчесова чувствуется немецкая школа и советский опыт.



– В общении с Черчесовым чувствуется его немецкая тренерская школа?

– Да. И советский опыт тоже. В СССР у тренера был высокий статус. Любой футболист должен был четко выполнять его требования, а руководство – прислушиваться и уважать. Я на этой дисциплине вырос. После развала Союза об этом как-то начали забывать. Саламыч – напомнил, и поэтому сейчас он такой, какой есть. Кстати, у того же Романцева он, как мне кажется, кое-что перенял в плане общения между тренером и футболистами. Черчесов говорит: "Когда звучит свисток на тренировку – это время мое". Такой подход мне импонирует. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Мирослава Ромащенко - здесь