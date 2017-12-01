Мирослав Клозе: "Кубок мира прекрасен, удивительно, сколько великих футболистов держали его в руках"

Лучший бомбардир чемпионатов мира Мирослав Клозе отметил, что очень рад тому, что представил кубок мира во время финальной жеребьевки ЧМ-2018 в Москве. Бывший нападающий сборной Германии вынес трофей на сцену Государственного Кремлевского дворца.

– Это прекрасный кубок. Когда я смотрю на него, перед глазами появляются эмоциональные кадры. Это волшебный кубок. Удивительно, сколько великих футболистов имело возможность держать его в руках. Это магия, что-то удивительное, – сказал во время жеребьевки ЧМ-2018 Клозе. – Каково это стать чемпионом мира? Для меня это было великолепно, это ни с чем не сравнить. Играть в такой команде, стать чемпионом мира после обидных поражений… Наконец-то моя мечта реализовалась. Это неописуемо.

Мой рекорд по количеству голов на чемпионатах мира? Это непостижимо. Спасибо всем партнерам за эти 16 мячей, за то, что они делали в последние годы.

Напомним, что Клозе за свою карьеру принял участие в четырех чемпионатах мира – с 2002 по 2014 год. В финальных стадиях турнира он забил 16 голов. Это достижение является действующим рекордом.