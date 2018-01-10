Мирослав Клозе: "Чемпионат мира в России будет фантастическим"

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира (16 мячей в финальных стадиях) немец Мирослав Клозе выразил уверенность, что атмосфера на турнире в России будет великолепной. Также он отметил, что его голевой рекорд рано или поздно будет побит.

– Это будет нечто особенным, – цитирует пресс-служба ФИФА Клозе. – Мы могли оценить это на Кубке конфедераций. Была великолепная атмосфера на стадионах благодаря большому количеству зрителей. Это будет фантастический чемпионат мира.

Есть несколько фантастических игроков, поэтому, я думаю, что есть хороший шанс, что когда-то рекорд будет побит. Я просто подожду и увижу, что произойдет. Я не буду переживать из-за этого. Я не тот человек, который цепляется за рекорды.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России.