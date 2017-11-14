Мирон Маркевич: "Украина не вышла на чемпионат мира-2018 из-за отсутствия классных нападающих"

Глава комитета национальных сборных Федерации футбола Украины (ФФУ) Мирон Маркевич подчеркнул, что невыход национальной команды на чемпионат мира-2018 нельзя назвать положительным результатом. При этом специалист смотрит в будущее с оптимизмом.

– Если команда не вышла из группы, значит, результат нельзя назвать положительным, – приводит "Команда 1" слова Маркевича. – Но обнадеживает, что сборная билась до конца. Да и в следующие турниры я смотрю с оптимизмом.

– А вообще нынешняя сборная прогрессирует?

– Команда потихоньку выходит на новый уровень. По крайней мере, футболисты старались держать мяч, не били куда попало. В прошедшем отборе порой сине-желтые выглядели солидно. Правда, целостной картина игры была только в домашней встрече с Турцией. В некоторых поединках команда хорошо выглядела в одном из таймов. Но этого пока недостаточно, чтобы находиться среди лучших сборных мира. Есть куда расти.

– В чем, на ваш взгляд, главная причина невыхода на чемпионат мира?

– В отсутствии классных нападающих. В "Динамо" на первых ролях Мбокани и Мораес, в "Шахтере" – Феррейра, в "Заре" – Юри. Когда команда пытается контролировать мяч, без классного форварда КПД получается на порядок ниже. Кравец и Беседин преимущественно выходят на замены, Селезнев в Турции себя не проявляет...