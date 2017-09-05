Мирча Луческу: "В тренерском штабе сборной Украины два испанца. Как и арбитры встречи"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу перед матчем против Хорватии раскритиковал работу испанских судей в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Украины (0:2). По словам специалиста, он ждал извинений от УЕФА, однако их не последовало.

- Трудно говорить о матче с Украиной, - цитирует Fotomac Луческу. - По организации игры украинцы показали хорошую игру. Но судьи сделали пять ошибок не в нашу пользу. Первый гол был забит из офсайда, а в моменте со вторым голом мяч вышел за пределы поля. При этом в ворота Украины не был назначен пенальти.

Арбитры намеренно ошиблись. В тренерском штабе украинской сборной два испанца, а рефери были их соотечественниками. Также трое испанских официальных лиц были у скамейки запасных их сборной. Я ждал извинений от УЕФА и Пьерлуиджи Колины, но их нет.