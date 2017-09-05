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08:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мирча Луческу: "В тренерском штабе сборной Украины два испанца. Как и арбитры встречи"

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Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу перед матчем против Хорватии раскритиковал работу испанских судей в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Украины (0:2). По словам специалиста, он ждал извинений от УЕФА, однако их не последовало.

- Трудно говорить о матче с Украиной, - цитирует Fotomac Луческу. - По организации игры украинцы показали хорошую игру. Но судьи сделали пять ошибок не в нашу пользу. Первый гол был забит из офсайда, а в моменте со вторым голом мяч вышел за пределы поля. При этом в ворота Украины не был назначен пенальти.

Арбитры намеренно ошиблись. В тренерском штабе украинской сборной два испанца, а рефери были их соотечественниками. Также трое испанских официальных лиц были у скамейки запасных их сборной. Я ждал извинений от УЕФА и Пьерлуиджи Колины, но их нет.

Видео голов сборной Украины в ворота Турции

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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эдпитер

Луческу в своем стиле))))) Хорошо, что хоть в Зените вовремя раскусили и отправили в отставку досрочно))

09:03

Склифосовский Н. В.

Предлагаю для усиления тренерского штаба Турции отправить туда Рейнгольда с Ловчевым, а потом ставить исключительно российских арбитров на матчи Турции.

08:55

Samba01

перед матчем Луческу не тактику соперника изучает, а состав судейской бригады - ее родственников, знакомых, соотечественников.

08:52

Производственник

журналисты новости уже почти неделя.все газеты уже обсосали

08:52

otradny

В Стамбуле ныть...

08:45

howard

Когда же введут видеоповторы ??

08:43

konklop

Как же хорошо, что он уехал

08:43

DoNNyJuaNito

Когда уже все поймут, что это уже не тренер, а просто озлобленный на весь мир ноющий старик?

08:34

shpasic

))))

08:33