Мирча Луческу: "В тренерском штабе сборной Украины два испанца. Как и арбитры встречи"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу перед матчем против Хорватии раскритиковал работу испанских судей в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Украины (0:2). По словам специалиста, он ждал извинений от УЕФА, однако их не последовало.
- Трудно говорить о матче с Украиной, - цитирует Fotomac Луческу. - По организации игры украинцы показали хорошую игру. Но судьи сделали пять ошибок не в нашу пользу. Первый гол был забит из офсайда, а в моменте со вторым голом мяч вышел за пределы поля. При этом в ворота Украины не был назначен пенальти.
Арбитры намеренно ошиблись. В тренерском штабе украинской сборной два испанца, а рефери были их соотечественниками. Также трое испанских официальных лиц были у скамейки запасных их сборной. Я ждал извинений от УЕФА и Пьерлуиджи Колины, но их нет.
эдпитер
Луческу в своем стиле))))) Хорошо, что хоть в Зените вовремя раскусили и отправили в отставку досрочно))
09:03
Склифосовский Н. В.
Предлагаю для усиления тренерского штаба Турции отправить туда Рейнгольда с Ловчевым, а потом ставить исключительно российских арбитров на матчи Турции.
08:55
Samba01
перед матчем Луческу не тактику соперника изучает, а состав судейской бригады - ее родственников, знакомых, соотечественников.
08:52
Производственник
журналисты новости уже почти неделя.все газеты уже обсосали
08:52
otradny
В Стамбуле ныть...
08:45
howard
Когда же введут видеоповторы ??
08:43
konklop
Как же хорошо, что он уехал
08:43
DoNNyJuaNito
Когда уже все поймут, что это уже не тренер, а просто озлобленный на весь мир ноющий старик?
08:34
shpasic
))))
08:33