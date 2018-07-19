Мирча Луческу: "Сборная Франции заслужила титул чемпионов мира"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу заявил, что национальная команда Франции заслужила победу на чемпионате мира-2018. Французы обыграли сборную Хорватии в заключительном матче турнира со счетом 4:2.

- Франция заслужила эту победу, хотя ей также и повезло, - цитирует румынского специалиста портал Digi Sport. - Если бы судья не ошибся в моменте с первым голом в ворота Хорватии, то все могло бы пойти по-другому. Франция выиграла чемпионат мира благодаря хорошей организации в защите, а также проведению атак и использованию контратак.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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