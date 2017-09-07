Мирча Луческу: "Лучше бы наш матч с Украиной судил Кошшои"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии (1:0) отметил, что доволен работой венгерского арбитра Виктора Кошшои. По его словам, венгерского рефери следовало назначить на предыдущую игру с Украиной (0:2). В том поединке украинцы забили один гол из офсайда, второй - после того, как мяч покинул пределы поля.

- Наши шансы на попадание на чемпионат мира значительно выросли, - приводит Sporx слова Луческу. - Мы сыграли с Хорватией дисциплинировано, должны так же играть и против Исландии. Арбитр? Кошшои - один из лучших в современном футболе. Лучше бы он судил наш матч с Украиной. Я после каждого матча говорю о работе судей - все эпизоды игры с Хорватией он трактовал верно.