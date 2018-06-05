Мирча Луческу: "Буду болеть за россиян на чемпионате мира"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после товарищеского матча против России (1:1) отметил, что он доволен результатом. По словам экс-наставника "Зенита", у России на чемпионате мира может многое получится.

– Для российской сборной это был волнительный матч, явно присутствовало давление, связанное с подготовкой к домашнему чемпионату мира, – отметил Луческу. – Из-за этого давления она сделала несколько ошибок. Мы попытались уравновесить игру, и это удалось, – нашли свободные зоны.

У нас команда более молодая, с точки зрения стиля нам важен контроль мяча. Готовимся к следующему Евро, у нас семь игроков младше 24 лет, тогда как раньше было много игроков за 30. Для будущего турецкого футбола эти перемены очень хороши. Результатом в матче с довольно хорошим соперником доволен, и это то, что я и ожидал увидеть. В турецкой прессе из-за этого доверия к молодым нам не совсем доверяют, а кроме того, она сфокусирована на ведущих клубах, а не на сборной. Убежден, что мы идем правильным путем.

– Что из себя, на ваш взгляд, представляет собой сборная России? Готова ли она к домашнему чемпионату мира?

– Для нас было важно готовиться и играть с хорошо мотивированными командами – Ираном, Тунисом и Россией. Мы не позволили российской команде играть в свою игру. В первом тайме из-за ошибок пропустили, во втором перехватили инициативу. У меня есть друзья и ученики среди россиян – Дзюба, Смольников, Жирков. Буду болеть за россиян – наряду с бразильцами – на чемпионате мира и надеюсь, что она дойдет до полуфинала. Если она выиграет два первых матча, то на вдохновении у нее может многое получиться. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Россия - Турция

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