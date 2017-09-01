Миранда покинул расположение сборной Бразилии. У игрока была кратковременная потеря памяти

Родригу Ласмар, врач сборной Бразилии, после матча национальной команды против Эквадора (2:0) сказал, что защитник Миранда был заменен на 32-й минуте по причине травмы головы. По его словам, футболист получил кратковременную потерю памяти.

– Миранда не терял сознания, но при этом он ничего не помнил, – цитирует Football Italia Родригу Ласмар. – Он не мог вспомнить счет и некоторые моменты из матча. Поэтому мы решили его заменить, потому что в таких случаях рисковать нельзя и вторая подобная травма может быть очень опасна.