Миранда: "Не вижу причин для смены тренера в сборной Бразилии"

Защитник сборной Бразилии Миранда после поражения от Бельгии в 1/4 финала чемпионата мира-2018 (1:2) отметил, что бразильцы играли, как могли. Также он уверен, что бразильской команде не стоит менять тренера.

- Много ошибок в передачах? Это нормально, когда ты проигрываешь, - отметил Миранда. - Мы старались все делать быстрее. Из-за этого совершаешь некоторые ошибки. Но мы бились, как могли. И выложились на все сто. Думаю, теперь Бельгия выиграет чемпионат мира.

Эта неудача на чемпионате мира не должна повлиять на наших молодых игроков. Они продолжат расти. Останется ли Тите главным тренером? Не вижу причин, почему он может уйти. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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