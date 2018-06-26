Миранда: "Не можем выбирать соперника в 1/8 финала, всегда играем на победу"

Защитник сборной Бразилии Миранда - о предстоящем матче с Сербией и возможных соперниках по 1/8 финала ЧМ-2018.
- Много говорилось о слезах Неймара. Что вы об этом думаете?
- Это уже в прошлом, главное, победили. Мы этот вопрос и не обсуждали. Сейчас важен предстоящий матч, мы не можем думать о каждом отдельном игроке.
- Для вас важно выходить на матчи с капитанской повязкой? Хотели бы быть капитаном в финале ЧМ?
- Хорошо, что капитаны все время меняются. Если выиграем чемпионат мира, буду счастлив вне зависимости от того, стану капитаном или нет.
- Что думаете о предстоящем сопернике?
- Мы много работаем, знаем, как хороша Сербия при стандартных положениях. Иногда именно штрафные могут решить исход матчей. Надеюсь, проведём великолепный матч.
- Вы - один из лидеров команды. Что думают игроки по поводу соперников в 1/8 финала?
-Мы не можем выбирать соперника. Всегда играем на победу, и будем только прибавлять. И в матче с Сербией также хотим победить.
- Какая сейчас обстановка в раздевалке?
- Знаем, насколько важен матч, и какое давление оказывается. Мы к нему привыкли, ведь так и бывает на чемпионатах мира. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Опрос
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/