Миранда: "Не можем выбирать соперника в 1/8 финала, всегда играем на победу"

Защитник сборной Бразилии Миранда - о предстоящем матче с Сербией и возможных соперниках по 1/8 финала ЧМ-2018.

- Много говорилось о слезах Неймара. Что вы об этом думаете?

- Это уже в прошлом, главное, победили. Мы этот вопрос и не обсуждали. Сейчас важен предстоящий матч, мы не можем думать о каждом отдельном игроке.

- Для вас важно выходить на матчи с капитанской повязкой? Хотели бы быть капитаном в финале ЧМ?

- Хорошо, что капитаны все время меняются. Если выиграем чемпионат мира, буду счастлив вне зависимости от того, стану капитаном или нет.

- Что думаете о предстоящем сопернике?

- Мы много работаем, знаем, как хороша Сербия при стандартных положениях. Иногда именно штрафные могут решить исход матчей. Надеюсь, проведём великолепный матч.

- Вы - один из лидеров команды. Что думают игроки по поводу соперников в 1/8 финала?

-Мы не можем выбирать соперника. Всегда играем на победу, и будем только прибавлять. И в матче с Сербией также хотим победить.

- Какая сейчас обстановка в раздевалке?

- Знаем, насколько важен матч, и какое давление оказывается. Мы к нему привыкли, ведь так и бывает на чемпионатах мира. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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