Миранда будет капитаном сборной Бразилии в матче с Бельгией

Защитник сборной Бразилии Миранда будет капитаном команды в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Бельгией. Как сообщает AFP, главный тренер бразильцев Тите решил продолжить практику ротации капитанов от матча к матчу.

Напомним, что в матче 1/8 финала с Мексикой (2:0) капитаном был другой защитник Тиагу Силва.

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