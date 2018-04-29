Миодраг Божович: "У России сейчас два форварда высокого уровня - Смолов и Дзюба"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович подчеркнул, что у него нет проблем в общении с форвардом клуба Артемом Дзюбой. По словам специалиста, нападающий заслуживает играть на чемпионате мира-2018.
- Вокруг него много шума. Сколько он находится в Туле, мне все время про него задают вопросы, - сказал Божович в эфире передачи "После футбола". - Он хороший игрок и приятный, открытый человек. Я считаю, к нему относятся несправедливо.
- Быстро нашли с ним общий язык?
- Очень быстро.
- Говорят, он за словом в карман не лезет.
- Если он хорошо играет, то мне ничего не мешает. Он достоин играть на чемпионате мира.
- Черчесов называет состав, и Дзюбы нет. Это для вас шок?
- Если Кокорин травмирован, то шок. Сейчас у России только два форварда такого высокого уровня – Смолов и Дзюба.
ЗЮК:
Начинается.Какого уровня?У нас всё плохо,но не до такой степени.Дерево должно играть в команде из второй восьмёрки.
21:06