Миодраг Божович: "У России сейчас два форварда высокого уровня - Смолов и Дзюба"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович подчеркнул, что у него нет проблем в общении с форвардом клуба Артемом Дзюбой. По словам специалиста, нападающий заслуживает играть на чемпионате мира-2018.

- Вокруг него много шума. Сколько он находится в Туле, мне все время про него задают вопросы, - сказал Божович в эфире передачи "После футбола". - Он хороший игрок и приятный, открытый человек. Я считаю, к нему относятся несправедливо.

- Быстро нашли с ним общий язык?

- Очень быстро.

- Говорят, он за словом в карман не лезет.

- Если он хорошо играет, то мне ничего не мешает. Он достоин играть на чемпионате мира.

- Черчесов называет состав, и Дзюбы нет. Это для вас шок?

- Если Кокорин травмирован, то шок. Сейчас у России только два форварда такого высокого уровня – Смолов и Дзюба.

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