Минута рекламы во время трансляций матчей ЧМ-2018 будет стоить 7,5 миллиона рублей

Минута рекламы во время трансляций матчей ЧМ-2018 на "Первом канале" и "России 1" будет стоить 7,5 миллиона рублей, сообщает РБК. По данным источника, такую цену установила компания "Телеспорт", которая занимается размещением рекламы во время трансляций чемпионата мира.

Отметим, что стоимость минуты рекламы во время матчей Евро-2016 составляла 11 миллионов, во время ЧМ-2014 – 7,538 миллиона.

При этом стоимость рекламы может варьироваться в зависимости от дополнительных опций. Первыми право выкупить рекламу в трансляциях получают партнеры ЧМ-2018 и ФИФА.