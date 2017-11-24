Минспорт РФ предложил исключить один из отелей Ростова из объектов ЧМ-2018

Министерство спорта РФ предложило исключить строительство отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове из программы подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что причиной исключения отеля является недостаточное финансирование объекта за счет внебюджетных источников.

Строительство отеля, в котором планировалось размещение гостей ЧМ, было начато в 2010 году. В 2016 году оно было приостановлено из-за недостатка финансирования. Тогда отель был готов более чем на 80 процентов. В июле 2017 года правительство области и инвестор договорились с банком о возобновлении кредитной линии для завершения строительства, однако в ноябре банк сообщил о приостановлении выделения средств на строительство, которое планировалось завершить 31 декабря 2017 года.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.