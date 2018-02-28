Минспорт: "Проведению запланированных турниров ничего не грозит"

Проведению на территории России запланированных турниров, в том числе и чемпионата мира 2018 года, ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство спорта РФ. В ведомстве отметили, что страна сосредоточена на организации уже полученных соревнований.

- Проведению запланированных в России соревнований ничего не угрожает. Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила, - говорится в сообщении министерства. - И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне. Максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде в Красноярске.

Выдержки из документа, которые сейчас активно обсуждаются, были опубликованы еще в прошлом году, и на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства в ноябре был утвержден новый международный стандарт по соответствию, который вступает в силу 1 апреля 2018 года. Это подход ко всем странам, которые претендуют на проведение соревнований.

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