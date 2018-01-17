Минспорт: финал ЧМ-2018 посмотрит половина населения мира

Министерство спорта РФ рассчитывает, что телеаудитория финального матча чемпионата мира-2018 превысит половину населения мира. Решающий матч ЧМ-2018 пройдет в "Лужниках" 15 июля.

- Ожидается, что летом 2018 года страну посетят свыше 1 миллиона зарубежных туристов. Телеаудитория финального матча превысит половину населения всего мира, - цитирует ТАСС заместителя министра спорта РФ Наталью Паршикову.

По ее словам, в результате проведения международных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу, Россия получит уже в 2018 году около 950 объектов наследия, включая спортивные объекты международного уровня, современные аэропорты, гостиницы, развитую транспортную сеть.