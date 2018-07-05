Миньоле нашел болельщика, попросившего у него футболку

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле связался с болельщиком, попросившим у него футболку на матче 1/8 финала чемпионата мира против Японии (3:2). Фанат развернул плакат с надписью: "Миньоле, можно мне твою футболку?", а бельйский голкипер с помощью социальной сети Твиттер нашел этого молодого человека.

Болельщика зовут Арсен Алтыбаев, он является фанатом "Ливерпуля", за который выступает Миньоле.

- О чем мы говорили - секрет. Ну уж точно не о футболке, не особенно заморачиваюсь по этому поводу. Скажу только, что Миньоле предложил мне познакомиться лично в Казани. На моё счастье, я как раз прилетел сюда, потому что давно хотел посмотреть этот город. Теперь жду встречи. Эмоций, если честно, фонтан! - сказал Алтыбаев в интервью "Комсомольской правде".

В Казани 6 июля сборная Бельгии сыграет против Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира.

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