Миньоле ищет болельщика, попросившего у него футболку

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле опубликовал фото болельщика, попросившего у него футболку на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Японии (3:2). Фанат развернул плакат с надписью: "Миньоле, можно мне твою футболку?". Голкипер написал: "Мне нужна твоя помощь, Твиттер, мы можем найти этого парня?".

Сборная Бельгии победила Японию 3:2, уступая 0:2 по ходу встречи.

I need your help Twitter, can we find this guy? #BELJPN pic.twitter.com/XZuAuTxmEc – Simon Mignolet (@SMignolet) 2 июля 2018 г.

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