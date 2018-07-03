01:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Миньоле ищет болельщика, попросившего у него футболку


Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле опубликовал фото болельщика, попросившего у него футболку на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Японии (3:2). Фанат развернул плакат с надписью: "Миньоле, можно мне твою футболку?". Голкипер написал: "Мне нужна твоя помощь, Твиттер, мы можем найти этого парня?".

Сборная Бельгии победила Японию 3:2, уступая 0:2 по ходу встречи.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей 

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