11:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Министр туризма Египта посетит матч сборной страны против России


На матче ЧМ-2018 Россия - Египет будет присутствовать министр туризма Египта Рания аль-Машат.

Как сообщает "Р-Спорт", министр отправилась в Россию, чтобы побывать на игре, а также  проконтролировать проведение рекламной кампании по привлечению туристов в Египет.

- Все египтяне должны поддержать наших футболистов во время матчей чемпионата мира, также все должны поддержать нашу страну и пригласить мир посетить Египет, - сказала министр перед вылетом в Россию.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180619/1138214853.html

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