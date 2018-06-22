Министр спорта: "В Белоруссии на 100 процентов поддерживают сборную России"

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук заявил, что сборной России во время выступления на чемпионате мира обеспечена стопроцентная поддержка со стороны белорусских болельщиков.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Российские футболисты в двух матчах группового турнира победили сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта​ (3:1) и досрочно вышли в 1/8 финала турнира.

- Хочу поздравить вас с успешным выступлением сборной России на чемпионате мира, – цитирует "РИА Новости" Ковальчука. – Мы все в Белоруссии болеем, переживаем и держим кулаки за вашу команду. Мы вас поддерживаем, и когда ваши футболисты, например, забивали мячи в матче с командой Египта, радостные крики были слышны и в квартирах, и в кафе, и на улицах. Ощущения были такие же, как и при успехах сборной Белоруссии. Поддержка российской сборной в Белоруссии обеспечена на 100 процентов.

"Наши люди также эмоционально переживают за вашу команду, как и российские болельщики", – добавил глава ведомства.

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