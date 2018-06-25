Министр спорта Уругвая назвал чемпионат мира в России лучшим в истории

Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес заявил, что чемпионат мира по футболу, организованный Россией является лучшим в истории проведения турнира.

Самый первый чемпионат мира проходил в Уругвае в 1930 году, также уругвайцы вместе с Аргентиной и Парагваем будут претендовать на проведение мирового первенства в 2030 году.

- 88 лет назад у нас прошел первый чемпионат мира, с тех пор многое изменилось, изменился и сам футбол, - приводит ТАСС слова Касереса. - Россия - это политическая, экономическая и спортивная сила. Спустя 88 лет мы видим лучший в истории чемпионат мира. Мы довольны, как нас встретили, мы познакомились с культурой России, в этой стране написана лучшая литература. Мы мечтаем провести чемпионат мира в 2030 году, мы маленькая страна, поэтому мы пригласили Аргентину и Парагвай. У нас нет таких возможностей, как у России, но у нас есть история и народ, который живет футболом. Мы надеемся на поддержку России, теперь мы поняли, что уровень нынешнего чемпионата, это реальность, потому что вы это сделали, вы организовали лучший чемпионат мира в истории.

Напомним, что чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре, а мировое первенство 2026 года состоится на территории сразу трех стран: США, Канады и Мексики.

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