Министр спорта Украины: "Призываю министерства 31 страны бойкотировать ЧМ-2018"

Министр спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что написал письмо своим коллегам из стран-участниц ЧМ-2018 с призывом бойкотировать турнир.

- Написал письма на всех министров, ответственных за спорт, из 31 страны, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне. Покажите Путину красную карточку, - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

К тексту прилагается текст письма и его фотография.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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