Министр спорта Татарстана: "Казань к чемпионату мира готова практически на 100 процентов"

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что тестовый матч чемпионата мира-2018 на "Казань Арене", в котором футболисты казанского "Рубина" сыграли с "Уфой" в рамках чемпионата России, прошел успешно. По мнению Леонова, все службы справились с поставленными задачами.

– Успешно и оперативно была проведена учебная эвакуация зрителей по завершении матча, были сделаны выводы по работе "последней мили", – цитирует "Р-Спорт" Леонова. – Все недочеты мы в рабочем режиме устраним до начала чемпионата. В целом Казань и "Казань Арена" к чемпионату мира готова практически на 100 процентов.

Когда пройдет чемпионат мира по футболу