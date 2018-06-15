Министр спорта Свердловской области - о полупустых трибунах на матче Египет - Уругвай: "Это ответственность ФИФА"

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал "СЭ" наличие свободных мест на "Екатеринбург Арене" на матче ЧМ-2018 между Египтом и Уругваем.

- Это зона ответственности ФИФА, нам отдали тему с временными трибунами - мы их заполнили полностью, - сказал Рапопорт. - А пустоты - на местах ФИФА.

- Получается Международная федерация не смогла реализовать билеты?

- Да. У нас в продаже билетов не было. Нам отдали на откуп Северную и Южную трибуны.

- Проблемы с проходом на сектора и тому подобное могли стать причиной?

- Нет, с этим все нормально. (Арман МКРТЧЯН)