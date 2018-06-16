Министр спорта Свердловской области: "К нам приехали 6000 фанатов из Уругвая. Все в восторге"

Министр спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что запрос в ФИФА по теме наличия свободных мест на трибунах со стороны руководства области уже сделан. Накануне, 15 июня, на "Екатеринбург Арене" прошел матч группового турнира чемпионата мира-2018, в котором сыграли Египет и Уругвай (0:1). На этой игре было около 8000 пустых мест.

– Конечно, мы не хотим, чтобы ситуация повторилась в других матчах, полупустые трибуны – это просто некрасиво, – сказал Рапопорт. – Потому в ФИФА сделан соответствующий запрос. В плане организации к Екатеринбургу никаких вопросов не возникло. Все довольны, особенно болельщики. К нам приехали 6000 фанатов из Уругвая, которые остались в восторге. Фурор они у нас в городе навели, уральские болельщики их здорово поддержали. Ни одного эксцесса – дружелюбная, открытая атмосфера.

Гарантируем болельщикам всех команд, что все будет здорово. Могу отметить, что очень большим успехом пользовались шапки-ушанки в цветах сборных. Думаю, то же самое будет и на других матчах. (Андрей ШИТИХИН)

В городе пройдут еще три матча группового этапа: Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).

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