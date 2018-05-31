Министр спорта РФ симпатизирует сборной Франции на ЧМ-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что симпатизирует сборной Франции на чемпионате мира по футболу. По его словам, эта команда всех удивит.

- Мне нравится команда Франции: много молодых игроков, веселая команда. Думаю, она всех удивит, – отметил Колобков в эфире "Русского радио".

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции сыграет в группе C, где ее соперниками будут команды Австралии, Перу и Дании.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу