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11:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Министр спорта Польши: "Сборная поедет на ЧМ-2018 за победой"

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Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька отметил, что сборная страны сможет побороться за победу на чемпионате мира-2018. Он также добавил, что в случае, если бы Польша встретилась с Россией на турнире, поляки бы победили со счетом 2:0.

Напомним, вчера Польша победила Черногорию (4:2) и заняла первое место в турнирной таблице группы Е, завоевав путевку в финальную часть ЧМ-2018.

Было бы здорово на чемпионате мира в России побороться за главный трофей, – приводит TVN24 слова Баньки. - Настоящий профессионал, спортсмен, сталкивающийся со сложной задачей международного уровня, должен ставить себе самые высокие цели. Я рад, что у нас, наконец, есть команда, которая может смело говорить о том, что едет за победой. Наша сборная сейчас в состоянии победить любую команду.

Я уверен, что мы выйдем из группы, поэтому можем встретиться со сборной России, если и она выйдет из группы. Думаю, мы бы тогда победили со счетом 2:0.

ЧМ-2018. Они не приедут в Россию // ЧМ-2018. Кто попадает в стыковые матчи

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КОММЕНТАРИИ (2)
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fatcat2611

На одном Левандовски выиграть чм?

12:13

shur

Еще из группы надо выйти

12:05