Министр спорта Италии: "Мы должны полностью перестроить наш футбол"

Министр спорта Италии Лука Лотти считает, что сборная страны нуждается в реформировании. Напомним, что итальянцы не попали на ЧМ-2018, уступив по сумме двух встреч Швеции (0:1 и 0:0) в стыковых матчах.

– Очень печальный день, – цитирует официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио Лотти. – Мы должны принять решения, на которые нам не хватало мужества ранее. Настало время. Буффон четко высказался по этому поводу. Мы все должны протянуть руку помощи нашему футболу. Хочу заметить, что мы не вчера обнаружили проблемы в этом футболе. Не с игры со Швецией возникли мысли о том, что что-то не так. На последних чемпионатах мира мы вылетали в первых же раундах, мы не можем выбрать глав лиг. Есть много нерешенных вопросов. Сейчас удобный момент, чтобы все это решить. Мы должны полностью перестроить итальянский футбол.