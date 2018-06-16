Министр спорта Франции: "Начало турнира с точки зрения организации получилось хорошим"

Министр спорта Франции Лора Флессель-Коловиц заявила, что организация первого матча французов была на высоком уровне. В стартовом матче "галлы" переиграла Австралию со счетом 2:1.

- Я очень рада быть здесь. Сегодня сборная Франции матчем с командой Австралии стартовала на турнире. И это начало, с точки зрения организации, считаю, получилось хорошим, - приводит ТАСС слова Флессель-Коловицю - Надеемся, что она организация останется таковой на протяжении всего турнира.

Следующие матчи французы проведут против Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, "Лужники").