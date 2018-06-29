Министр культуры Дании планирует приехать в Россию на матч чемпионата мира

Министр культуры Дании Метте Бок планирует приехать в Россию на матч датской сборной против Хорватии в 1/8 финала чемпионата мира, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Дании.

- Я могу подтвердить, что министр культуры Метте Бок посетит чемпионат мира в России в воскресенье и будет присутствовать на матче между Данией и Хорватией, - заявил агентству источник в министерстве.

Напомним, датчане и хорваты встретятся 1 июля в Нижнем Новгороде.

Хорватия - Дания: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

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