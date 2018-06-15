Министр иностранных дел Украины: "Смотрите трансляции ЧМ-2018, но в России делать нечего"

Министр иностранных дел Украины призвал украинских болельщиков не ехать на ЧМ-2018. При этом он не возражает против просмотра трансляций турнира.

- Перед тем, как ехать на чемпионат мира, 15 раз подумайте, стоит ли оно того. Когда вы едете в Россию, вас ждет несоизмеримый риск. Провокации спесцслужб, или вам там что-то подкинут, арестуют, или в чем-то будут обвинять... И особенно тех, кто принимал участие в АТО. Конечно, какие-то списки у них есть, фейковые ли не фейковые, какая разница. Не делайте это, - цитирует министра hromadske.ua. - И вообще, спорт – это спорт. Смотрите трансляцию, но в России нечего делать. Это мое глубокое убеждение. Конечно, мы будем беспокоиться, у нас есть схемы, по которым будут работать консулы, но я уверен, что риски несоизмеримые.

Матчи турнира на территории Украины будут показывать телеканалы "Интер" и "НТН".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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