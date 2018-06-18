Министр иностранных дел Украины сказал, как можно извлечь пользу из ЧМ-2018 в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что чемпионат мира-2018 нужно использовать для решения вопроса об обмене удерживаемых лиц между Украиной и Россией. Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории России и Украины.

- Жест возможен, но жест не доброй воли, а для того, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата мира-2018, - цитирует 5.ua Климкина. - Чемпионат мира надо использовать, но и дальше надо работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели Россия всех не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления.

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