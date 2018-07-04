Мина повторил результат великих немцев

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина, сравняв счет на 3-й добавленной минуте матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Англий, продлил результативную серию на ЧМ до трех матчей. Игрок "Барселоны" повторил лучший снайперский результат среди защитников на одном турнире. По три гола забивали немцы Пауль Брайтнер и Андреас Бреме, правда каждый из них реализовал по одному пенальти, тогда как Мина неизменно отличался после розыгрыша угловых. (Кирилл БУРДАКОВ)
Защитники, забивавшие больше двух голов на одном ЧМ:
|Год
|Игрок
|Команда
|Стадия
|Соперник
|Минута
|1974
|Пауль БРАЙТНЕР
|ФРГ
|1-й гр.турнир
|Чили – 1:0
|18’ (1:0)
|2-й гр.турнир
|Югославия – 2:0
|39’ (1:0)
|Финал
|Голландия – 2:1
|25’ (1:1)
|1990
|Андреас БРЕМЕ
|ФРГ
|1/8 финала
|Голландия – 2:1
|82’ (2:1)
|1/2 финала
|Англия – 1:1 (пен. – 4:3)
|60’ (1:0)
|Финал
|Аргентина – 1:0
|85’ (1:0)
|2018
|Йерри МИНА
|Колумбия
|Гр.турнир
|Польша – 3:0
|40’ (1:0)
|Гр.турнир
|Сенегал – 1:0
|74’ (1:0)
|1/8 финала
|Англия – 1:1 (пен. – 3:4)
|90+3’ (1:1)
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