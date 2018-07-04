Мина повторил результат великих немцев

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина, сравняв счет на 3-й добавленной минуте матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Англий, продлил результативную серию на ЧМ до трех матчей. Игрок "Барселоны" повторил лучший снайперский результат среди защитников на одном турнире. По три гола забивали немцы Пауль Брайтнер и Андреас Бреме​, правда каждый из них реализовал по одному пенальти, тогда как Мина неизменно отличался после розыгрыша угловых. (Кирилл БУРДАКОВ)

Защитники, забивавшие больше двух голов на одном ЧМ:

Год Игрок Команда Стадия Соперник Минута 1974 Пауль БРАЙТНЕР ФРГ 1-й гр.турнир Чили – 1:0 18’ (1:0) 2-й гр.турнир Югославия – 2:0 39’ (1:0) Финал Голландия – 2:1 25’ (1:1) 1990 Андреас БРЕМЕ ФРГ 1/8 финала Голландия – 2:1 82’ (2:1) 1/2 финала Англия – 1:1 (пен. – 4:3) 60’ (1:0) Финал Аргентина – 1:0 85’ (1:0) 2018 Йерри МИНА Колумбия Гр.турнир Польша – 3:0 40’ (1:0) Гр.турнир Сенегал – 1:0 74’ (1:0) 1/8 финала Англия – 1:1 (пен. – 3:4) 90+3’ (1:1)

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