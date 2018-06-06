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Милота дня. "Мини-копии" Тиагу Силвы и Давида Луиза подросли и все еще дружат


Два юных бразильских болельщика, похожие на Тиагу Силву и Давида Луиза, снова сфотографировались вместе. Мальчики прославились четыре года назад совместным снимком во время чемпионата мира-2014. Некоторые пользователи даже поверили, что это действительно Тиагу Силва и Давид Луиз в детстве. Впоследствии дети встретились со своими взрослыми "двойниками", которые на ЧМ-2014 были основной связкой в центре обороны сборной.

Четыре года спустя ребята по-прежнему дружат, а вот из футболистов на чемпионат мира в Россию едет только Тиагу Силва. Давид Луиз потерял место в составе "Челси" и не попал в заявку на турнир.

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