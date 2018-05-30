Милота дня. Дети Месси празднуют хет-трик отца

Сыновья нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси Тьяго и Матео отпраздновали три гола своего звездного отца в матче с Гаити (4:0), который прошел в рамках подготовки "альбиселесте" к чемпионату мира в России.

Пятилетний Тьяго и двухлетний Матео в майках сборной Аргентины с именем Месси на спине спели зажигательную песню, а видео с их перфомансом собрало более 10 миллионов просмотров.

Отметим, что старший Месси отличился на 17-й, 58-й и 66-й минутах, после чего помог забить еще и Серхио Агуэро, который установил окончательный счет.

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